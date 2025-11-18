"Ведомости": структура "Газпрома" стала владельцем контрольного пакета Aurus

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром тех", дочерняя компания "Газпрома", приобрела летом 2025 года контрольный пакет (51%) отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с акционерами компании. Информацию также подтвердил собеседник издания в крупном автоконцерне.

Как пишет издание, по оценке первого источника, сумма сделки составила порядка 12-13 млрд рублей.

Три собеседника "Ведомостей" сообщили, что "Газпром" получил долю в компании Aurus. До декабря 2024 года она находилась у арабского фонда Tawazun (36%). Также "Газпром" получил часть акций, принадлежавших ФГУП НАМИ.

Актуальный состав акционеров Aurus сейчас не раскрывается. В конце декабря 2024 года 36% автопроизводителя, ранее принадлежавшие фонду Tawazun, перешли к российской компании "Дедал". До этого ФГУП НАМИ контролировало 63,5% Aurus, а 0,5% акций находились у компании "Хит моторз ру", руководимой бывшим гендиректором "Москвича" Хансом-Петером Мозером.

Издание также отмечает, что еще в конце 2023 года обсуждалась вероятность вхождения "Газпрома" в капитал Aurus с долей до 40%.