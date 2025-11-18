РЖД представили новый плацкарт

В новой модели увеличится длина и ширина спальных мест

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. РЖД на форуме "Транспорт России" представили новый плацкарт с более длинными и широкими полками в виде макета, передает корреспондент ТАСС.

В новой модели увеличится длина и ширина спальных мест: поперечные полки станут на 14 см длиннее и на 3 см шире, размеры боковых полок изменятся на 10 см и 4 см соответственно.

"Будущий плацкартный вагон, выполненный в габарите Т, станет шире и длиннее существующего плацкартного вагона. Кроме того, увеличится длина пассажирского салона. За счет этого появится еще один отсек на 4 места и вместимость каждого вагона возрастет с 54 до 58 мест", - сообщили в РЖД.

Каждое спальное место будет оборудовано индивидуальными шторками, столиками для пассажиров верхних и нижних полок, светильниками и розетками USB и 220 В.

В новом вагоне также будут две санитарные комнаты и отдельная душевая.

"Ввод в эксплуатацию состоится после получения сертификатов соответствия. Вагоны новой модели будут курсировать на самых востребованных направлениях", - уточнили в холдинге.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.