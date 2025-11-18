Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT

Qwen создан на основе собственной языковой модели Alibaba Cloud с открытым исходным кодом

ШАНХАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Alibaba Cloud выпустила бесплатное приложение - виртуального помощника Qwen. Как сообщил разработчик, в скором времени он запустит международную версию своего чат-бота, чтобы составить конкуренцию ChatGPT.

Приложение создано на основе собственной языковой модели Alibaba Cloud с открытым исходным кодом. Чат-бот может беседовать с пользователем, в том числе на русском языке. Он ориентирован на выполнение задач в качестве персонального ИИ-помощника.

В феврале Alibaba, материнская компания Alibaba Cloud, заявила, что в течение трех лет инвестирует 380 млрд юаней (около $52 млрд) в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.