Мишустин поручил проработать вопрос увеличения закупок рыбы для школ и больниц

Ведомствам необходимо представить предложения к 5 марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения по увеличению объемов закупки рыбной продукции для питания в школах и медицинских учреждениях.

"Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств поставлена задача к 5 марта 2026 года представить в правительство предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения", - сообщает пресс-служба кабмина.

Поручение премьера дано по итогам состоявшегося 29 октября совещания президента РФ Владимира Путина с правительством о развитии рыбохозяйственного комплекса.