В Сибири "самую полезную рыбу в мире" вырастили до 3 кг

Эксперимент по выращиванию путоранского гольца проходит на двух рыбзаводах региона

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Путоранского гольца, которого ученые считают очень полезной рыбой из-за большого содержания омега-кислот, удалось вырастить до 3 кг на двух рыбзаводах в Сибири. Об этом ТАСС сообщили в Проектном офисе развития Арктики.

"Путоранские гольцы, которых сибирские ученые внедряют в аквакультуру, набрали 3 кг веса. Таким образом, очередной контрольный этап показал успешность эксперимента по выращиванию "самой полезной в мире рыбы" с Таймыра, который проводится при поддержке Проектного офиса развития Арктики", - рассказал собеседник агентства, добавив, что реализацией проекта занимаются ученые под руководством члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Михаила Гладышева.

В дикой природе масса рыбы может достигать 14-20 кг, пояснила член исследовательской группы Лариса Глущенко, кандидат биологических наук, доцент Сибирского федерального университета.

Она напомнила, что несколько лет назад ученые Сибирского отделения РАН и Сибирского федерального университета обнаружили в озере Собачьем на севере Красноярского края представителей рода гольцов с рекордным содержанием длинноцепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, помогают сохранять молодость кожи и предотвращают дегенеративные изменения мозга. По своим питательным качествам эта таймырская рыба превосходит дикого лосося и многие морепродукты.

После чего начался эксперимент по производству рыбы с этим уникальным биохимическом составом. Половина икры гольца была передано на предприятие в Балахтинском районе на юге Красноярского края, вторая часть осталась на Норильском рыбоводно-инкубационном заводе. Исследователи также взяли пробы донных организмов и осадков на озере Собачьем, для того чтобы изучить особенности питания гольца.

Всего формирование ремонтно-маточного стада занимает 5-7 лет, при этом в него будет добавляться генетический материал из природных популяций рыбы. Ученые отмечают, что разведение рыб в аквакультуре единственный рациональный способ использования ресурсов арктических озер, где промышленный лов невозможен или малоэффективен и ведется лишь в рамках традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.