Выручка "Промомед" за девять месяцев 2025 года выросла на 78%

Она составила 19 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выручка российской биофармацевтической компании "Промомед" по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 19 млрд рублей, сообщает компания.

"Выручка группы за девять месяцев 2025 года увеличилась на 78% и достигла 19 млрд рублей. Рост выручки произошел за счет запусков новых препаратов ключевого портфеля (+44%) и роста продаж и запусков препаратов базового портфеля (+34%)", - говорится в сообщении.

Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке возросла за год на 22% пункта и составила 75%. Компания подтверждает прогноз финансовых показателей на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA на уровне 40%.

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания. В ее структуру входят собственный R&D-центр и завод "Биохимик". Компания развивает диверсифицированный портфель из более 350 лекарственных препаратов в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.