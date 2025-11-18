Кабмин проработает вопрос наращивания перевозок рыбы с Дальнего Востока по ж/д

Речь идет и о Северном морском пути

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть России железнодорожным транспортом и по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Читайте также

Севморпуть: история и перспективы

Так, Минсельхозу, Минтрансу, Минфину и Росрыболовству вместе с РЖД и при участии властей из Дальневосточного федерального округа необходимо проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции железнодорожным транспортом. О результатах необходимо доложить не позднее 31 марта 2026 года.

Минвостокразвития, Минтрансу, Минсельхозу и Росрыболовству совместно с госкорпорацией "Росатом" поручено проработать вопрос увеличения объемов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути. Срок исполнения установлен до 2 марта.

Поручения даны по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством, состоявшегося 29 октября. Как подчеркнул тогда глава государства, РФ располагает уникальными запасами биоресурсов, поэтому важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.