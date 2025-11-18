ФАС сообщила о снижении стоимости препарата от венозных тромбозов

Цена за одну ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 рублей, сообщили в службе

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимость препарата для профилактики и лечения венозных тромбозов снизилась на 2,5%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Речь идет о первом биоаналоговым лекарственном препарате производителя из страны Евразийского экономического союза "Парнапарин натрия велфарм" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Парнапарин натрия".

"Согласованные цены на первый биоаналог снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Флюксум" на 2,5%. Так, например, цена за одну ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 руб., при этом цена за аналогичную форму выпуска референтного лекарственного препарата составляет 236 руб.", - уточнили в ФАС.

Согласование цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, отметили в ФАС. В медорганизациях препарат должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.