ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесКолебания курса рубля

Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии незначительно снижается

Индексы Мосбиржи и РТС падали на 0,37%
Редакция сайта ТАСС
07:02
обновлено 07:13

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,37%, до 2 501,36 пункта, индекс РТС также снижался на 0,37% - до 971,26 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи практически не изменился и находился на уровне 2 501,35 пункта (-0,37%), индекс РТС находился на отметке 971,25 пункта (-0,37%).

Курс юаня вырос на 0,85 копейки, до 11,379 рубля. 

РоссияКолебания курса рубля