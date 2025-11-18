Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии незначительно снижается

Индексы Мосбиржи и РТС падали на 0,37%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,37%, до 2 501,36 пункта, индекс РТС также снижался на 0,37% - до 971,26 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи практически не изменился и находился на уровне 2 501,35 пункта (-0,37%), индекс РТС находился на отметке 971,25 пункта (-0,37%).

Курс юаня вырос на 0,85 копейки, до 11,379 рубля.