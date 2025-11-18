В Подмосковье промышленники получили более 1,2 млрд рублей в виде льготных займов

Средства направлены на финансирование 18 инвестиционных проектов общим объемом вложений свыше 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подмосковные компании с начала текущего года получили льготные займы на сумму свыше 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности Московской области. Средства направлены на финансирование 18 проектов с общим объемом инвестиций более 3,9 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"С начала года Фонд развития промышленности Московской области выделил промышленникам региона займы на сумму более 1,2 млрд рублей. Средства направлены на финансирование 18 инвестиционных проектов общим объемом вложений свыше 3,9 млрд рублей. Их реализация обеспечит создание более 430 новых рабочих мест в Подмосковье", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что, в частности, производитель изделий из картона "Харменс Молоково" благодаря льготному займу приобретет современное технологическое оборудование на 46,5 млн рублей. Это увеличит ежегодный выпуск картонных листов с 27 до 30 млн штук, а также улучшит качество продукции и ассортимент.

Как напомнили в министерстве, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам - от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам - 3% и 5% годовых.