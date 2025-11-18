Альфа-банк покупает лизинговую компанию "Европлан"

По словам главы Альфа-банка Владимира Верхошинского, банк рассчитывает на сохранение публичного статуса "Европлана" и дальнейший рост капитализации компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк договорился о приобретении 87,5% акций лизинговой компании "Европлан" у холдинга SFI, говорится в сообщении банка.

В сообщении отмечается, что акции были куплены у "основного акционера" компании - инвестиционного холдинга SFI. В рамках сделки "Европлан" оценили в 65 млрд рублей за 100% акций компании. Это "станет крупнейшим приобретением в истории Альфа-банка".

Сторонами были подписаны юридически обязывающие документы. Завершение сделки запланировали после закрытия реестра акционеров "Европлана" с целью выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, согласования Федеральной антимонопольной службы и получения корпоративных одобрений. Финальная цена покупки скорректируют на размер дивидендов.

После закрытия сделки Альфа-банк в установленные законом сроки направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров "Европлана".

Покупка "Европлана" позволит Альфа-банку диверсифицировать лизинговый портфель, нарастить клиентскую базу и удвоить свою долю на рынке автолизинга, добавили в кредитной организации.