Свердловские депутаты приняли в первом чтении закон о бюджете

Законопроект предусматривает снижение дефицита бюджета до 31,9 млрд рублей, или почти на 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, предусматривающий снижение дефицита бюджета в 2026 году до 31,9 млрд рублей, или почти на 30% по сравнению с 2025 годом, передает корреспондент ТАСС.

В 2025 году свердловские парламентарии приняли бюджет на 2025 год с дефицитом в 45,3 млрд рублей.

"Экономика области сохраняет стабильность и устойчивость, <…> остается высокая инвестиционная активность. <…> Дефицит бюджета - [почти] 32 млрд рублей в проекте. Этот показатель говорит о том, что серьезно подошли к эффективности бюджетных расходов. <….> Народосбережение, поддержка семей с детьми, помощь семьям участников СВО - важнейшая составляющая, в бюджете области традиционно на социальную сферу выделяется более 70% расходов", - сказал глава региона Денис Паслер.

Предполагается, что доходы бюджета в 2026 году составят 504,4 млрд рублей - на 20,6 млрд рублей больше, чем в законопроекте 2025 года, расходы - 536,3 млрд рублей, на 7,2 млрд рублей больше 2025 года.

Планы на 2026 год

В частности, бюджет предусматривает 300 млн рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта и 1 млрд рублей на развитие метрополитена Екатеринбурга в 2026 году, сказал министр финансов региона Александр Старков. "На организацию транспортного обслуживания предусмотрено порядка 3,5 млрд рублей. Основные расходы - предоставление субсидии бюджету городу Екатеринбургу на развитие общественного транспорта, в том числе 1 млрд руб. - на метрополитен", - сказал он.

В планах строительство девяти дошкольных образовательных организаций в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в селах Патруши и Косулино - на это предусматривается 1,5 млрд рублей, строительство и реконструкция 11 зданий образовательных организаций в Екатеринбурге, Верхней Пышме, рабочем поселке Сосьва и селе Петрокаменском - 5,5 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей планируется направить на строительство и реконструкцию ледовой арены "Уральский трубник" в Первоуральске, легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском, физкультурно-оздоровительных комплексов в Камышлове и Дегтярске. 1,9 млрд рублей хотят направить на переселение граждан из аварийного жилья, 2 млрд рублей - на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти.

"На ряде направлений сделали особые акценты, например, [бюджет на] переселение из ветхого и аварийного жилья <…> увеличен в три раза. <…> Дети-сироты - поддержка сохранена на уровне 6 млрд [рублей], беспрецедентная сумма, в стране нет больше субъекта с такой поддержкой, чтобы так качественно и системно решался вопрос. <…> 40 млрд [рублей] дорожный фонд, порядка 74-75 объектов медицинских будет возведено, отремонтировано, <…> 13,5 млрд рублей предусмотрено на социальные объекты, <…> больше 200 млрд рублей предусмотрено муниципалитетам - тоже историческая сумма, большая", - поделился с журналистами Паслер.

Председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина добавила, что рабочие группы посмотрят, что внутри бюджета можно будет немного скорректировать, однако на сегодняшний день проект оценивается как очень сбалансированный. "И я понимаю, что особо менять что-то не будет повода. Другое дело, что мы можем записать на перспективу, в случае получения дополнительных доходов предусмотреть важные на будущее расходы и направления развития", - сказала она.