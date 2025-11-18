АКОРТ: борщевой набор в торговых сетях в октябре подешевел на 4%

Сильнее всего в октябре подешевела белокочанная капуста

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Овощи борщевого набора в крупных торговых сетях в октябре 2025 года подешевели на 4% по сравнению с октябрем прошлого года, говорится в исследовании Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), с которым ознакомился ТАСС.

"В октябре 2025 года минимальные цены на овощи борщевого набора - капусту, картофель, лук, морковь и свеклу - снизились в крупных торговых сетях на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в сообщении.

Сильнее всего в октябре подешевела белокочанная капуста - на 28% год к году, до 25 рублей за килограмм. Картофель подешевел за год на 17,2%, до 29 рублей за килограмм, репчатый лук - на 7%, до 32 рублей за килограмм.

По сравнению с сентябрем овощи борщевого набора подорожали в октябре на 3,5% на фоне начавшегося сезонного роста закупочных цен. Средняя стоимость картофеля увеличилась относительно сентября на 9%, капуста подорожала на 8,5%, свекла - на 3,5%, лук - на 1,2%, морковь подешевела на 3,1%, говорится в тексте.

Товары "первой цены"

По данным экспертов, в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем в торговых сетях снизились цены на 8 из 25 товаров "первой цены" социально значимых категорий: говядина подешевела на 7,3%, сливочное масло - на 5,7%, сахар-песок - на 5,2%, черный байховый чай - на 3,5%, морковь - на 2,4%, пшено - на 1,9%. Также в пределах одного процента подешевели мороженая рыба и поваренная соль. В целом набор социально значимых продуктов "первой цены" подорожал в октябре относительно сентября на 0,1%.

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары "первой цены" в октябре составила 4,1%, годом ранее показатель был 5,4%. "Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары "первой цены" в октябре составила 4,1%, снизившись до исторического минимума для этого времени года", - прокомментировал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в крупных торговых сетях в октябре продавались 6 из 25 категорий продуктов первой необходимости: белокочанная капуста (-6,8%), куриные яйца (-3,5%), тушка цыпленка бройлера (-2,2%), сахар-песок (-2,1%), морковь (-2%), подсолнечное масло (-0,03%), говорится в исследовании.