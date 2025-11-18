Стоимость золота опускалась ниже $4 тыс. впервые с 7 ноября

По данным на 10:36 мск, цена на драгметалл снижалась на 1,85%

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $4 000 за тройскую унцию впервые с 7 ноября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 10:36 мск, цена на драгметалл снижалась на 1,85% и составляла $3 999,1 за тройскую унцию. К 10:51 мск стоимость золота замедлила снижение до $4 014,1 за унцию (-1,48%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 2,46%, до $49,465 за тройскую унцию.