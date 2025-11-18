В очереди на границе Белоруссии с ЕС ожидают более 2,8 тыс. транспортных средств

Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через погранпереход "Кукурыки"

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. легковых и грузовых автомобилей ожидают на территории Белоруссии выезда в сопредельные страны Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"В очереди на въезд в ЕС фиксируется свыше 2 330 грузовых и 505 легковых авто. Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через погранпереход "Кукурыки" ("Козловичи") - в очереди 325 единиц. Въезда в пункт пропуска "Бобровники" ("Берестовица") ожидают 40 грузовиков. За сутки польские контролирующие службы оформили 33% большегрузов от нормы", - говорится в тексте.

По данным ведомства, въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") ожидают 505 легковых авто. Сопредельная сторона за сутки приняла 36% машин от нормы.

При этом сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 23% машин от нормы. Въезда в Латвию ожидают 60 грузовиков.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией, утверждая, что Минск умышленно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В ответ Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. В результате там застряли свыше 1 тыс. грузовиков.