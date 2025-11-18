Текслер: инвестстандарт расширят на муниципалитеты в Челябинской области

Параллельно регион системно предоставляет меры поддержки, отметил губернатор области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, которая является одним из регионов-лидеров по реализации регионального инвестиционного стандарта, ведут работу по расширению этой практики на уровень муниципалитетов. Регион уже ввел для муниципалитетов инвеступолномоченных для сопровождения компаний, разрабатываются инвестиционные паспорта и профили, сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Текслер.

Ранее "Известия" сообщали, что власти РФ хотят ввести мониторинг за инвестиционным климатом в регионах, в частности будет оцениваться, как над этим работают местные власти, а муниципалитеты получат право назначать уполномоченных по сопровождению проектов.

"Наша область находится на пятом месте среди регионов, подтвердивших реализацию регстандарта в 2025 году в высоком качестве. Также мы активно внедряем муниципальный инвестиционный стандарт - территории вместе с нами разрабатывают инвестпрофили и инвестпаспорта, в каждом муниципальном образовании назначен инвеступолномоченный, который по утвержденным алгоритмам сопровождает инвесторов", - сообщил губернатор, комментируя предложение.

Он пояснил, что Челябинская область одной из первых в 2021 году включилась в пилотном режиме во внедрение регионального инвестиционного стандарта. На текущий момент все элементы данного стандарта работают. В том числе созданы инвестиционный комитет, инвестиционная карта, инвестдекларация, свод инвестправил, действует специализированное подразделение Центра "Мой бизнес", которое в формате "одного окна" привлекает и сопровождает инвесторов.

Текслер добавил, что параллельно регион системно предоставляет меры поддержки, в том числе, в рамках территорий опережающего развития, индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластеров.

"Новый для нашего региона инструмент - особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Южноуральская", где будет формироваться кластер чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств. Она создана в конце марта текущего года. В настоящее время мы активно работаем над созданием необходимой инфраструктуры площадки, здесь будут максимально благоприятные условия для реализации инвестпроектов", - рассказал губернатор.