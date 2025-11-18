"Ведомости": для перезапуска Хабаровского судозавода нашли инвесторов

Переговоры относительно предприятия идут, в частности, с компанией "Эмпериум"

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Переговоры о перезапуске деятельности Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) ведутся с двумя компаниями, на мощностях предприятия могут разместить производство электросудов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника.

Летом в СМИ и соцсетях появилась информация, что до 70% работников предприятия могут быть сокращены из-за отсутствия объемов производства. Позже глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале заявлял, что руководство ХСЗ отменило свой приказ о сокращении штата, завод перейдет в собственность региона.

Как пишет издание, переговоры относительно предприятия идут, в частности, с производителем электросудов - компанией "Эмпериум" (входит в АФК "Система"). "Эмпериум" в мае подписал соглашение с Хабаровским краем о развитии водного пассажирского электротранспорта в акваториях края. Компания планирует арендовать стапели для строительства судов на ХСЗ, сообщал генеральный директор "Эмпериума" Андрей Бубнов. По его словам, первым проектом на ХСЗ может стать пассажирское прогулочное судно, после чего не исключено строительство паромов и скоростного пассажирского флота. В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке компания подписала с Росморречфлотом, правительствами Приморья и Хабаровского края соглашение о сотрудничестве в сфере развития пассажирских перевозок электросудами. Представитель "Эмпериума" подтвердил газете высокую заинтересованность компании в выходе на рынок перевозок в Амурском бассейне, в том числе с новыми проектами пассажирских судов и паромов на электрической и гибридной тяге. От комментариев в отношении завода он воздержался.

"Эмпериум", как отмечается, уже имеет опыт перезапуска обанкротившегося актива - Пермской судоверфи (ПСВ), единственного судостроительного предприятия на Урале, которое специализируется на речном флоте. Работу этого судозавода возобновили в 2021 году по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина - регион выкупил актив за 300 млн рублей у обанкротившегося Верхнекамского судостроительного комплекса. Предприятие модернизировали, оно начало строить остановочные комплексы Ecostation - часть зарядной инфраструктуры для электросудов - и одновременно плавучие причалы на Москве-реке. Завод также рассчитывает на строительство серии электросудов проекта "Москва 2.0".

Еще один интересант

Хабаровский край в качестве инвестора для завода также рассматривает Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП, входит в иркутскую группу "Истлэнд"), рассказали собеседники газеты. Это один из основных перевозчиков пассажиров по озеру Байкал и по маршруту Иркутск - Братск, а также грузов по реке Ангаре. ВСРП ежегодно перевозит около 600 тыс. человек на 17 рейсовых маршрутах и около 2 млн тонн грузов. Группу "Истлэнд" в деловых кругах связывают с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко и его семьей. В портфеле активов "Истлэнда" более 50 предприятий, в том числе авиакомпания "Ангара", которая недавно лишилась сертификата эксплуатанта, а также отели, рестораны, горнолыжный комплекс, верфь в Иркутске, грузовой и пассажирский флот.

Региональное правительство провело переговоры с обоими потенциальными инвесторами, они выразили готовность в кратчайшие сроки подключиться к работе по возможным вариантам размещения своих производств на мощностях Хабаровского судозавода, сообщил представитель Минпромторга края. Инвесторы предложили организовать строительство пассажирских катамаранов для постановки на пригородные маршруты в акватории реки Амур различной вместимости, добавил он. Исполнительные органы власти региона сформировали потребность в обновлении флота пассажирских судов для нужд края, строить их начнут в 2026 году, продолжил собеседник. По итогам сформированной потребности судов разрабатывается проект производственной программы завода, отметил он.

Хабаровский судозавод, основанный в 1953 году, входит в число крупнейших на Дальнем Востоке. Предприятие выпускало морские тральщики, корабли противолодочной обороны (охотники) и гражданские суда. В 2023 году завод передал компании Mag sea два краболовных судна - "Омолон" и "Кедон" проекта 03141. После этого верфь построила только одно судно - землесос "Амурский-203" по субподряду Судоремонтно-судостроительной корпорации. После консультаций с федеральными властями было решено, что ОСК передаст ХСЗ на баланс региона за 1 рубль. Процесс перевода завода в региональную собственность должен завершиться до конца года.

Судозавод нужно встроить в производственные цепочки инвесторов

Инвестор для такого непростого актива, как ХСЗ, должен обладать совокупностью многих характеристик, полагает руководитель направления "Реструктуризация и банкротство" в "Некстонс СТП" Арутюн Саркисян. В частности, это наличие профильного опыта в отрасли и аналогичных успешных кейсов в портфеле, профессиональная антикризисная команда, финансовое плечо, а также возможность встроить предприятия в уже имеющиеся производственную и логистическую цепочки, перечисляет он. Завод может перейти как одному стратегическому инвестору, так и консорциуму из нескольких интересантов, считает эксперт.

По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, наиболее очевидные сценарии входа интересантов на ХСЗ - долгосрочная аренда и привлечение соинвесторов в формате государственно-частного партнерства. Аренда части имущества поможет достаточно быстро найти средства, необходимые для поддержания верфи, но в средне- и долгосрочной перспективе необходимо привлечение инвестора, заинтересованного в развитии всего предприятия, полагает Жарский. Вариант с ГЧП он считает оптимальным для всех вовлеченных сторон при условии, что регион предоставит инвестору гарантии защиты инвестиций, землю, субсидии, гранты на развитие, а также некий потенциальный объем заказов.