Минфин изучает опыт размещения региональных компаний для развития фондового рынка

Россия ведет работу по интеграции финансовой инфраструктуры с партнерами из ЕАЭС и дальнего зарубежья для создания независимой площадки для движения капитала, отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минфин России изучает опыт Индии по размещению акций региональных компаний на фондовом рынке и рассматривает возможность применения подобного подхода. Это позволило индийским властям значительно увеличить масштабы местного фондового рынка. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая на II форуме "Рынок ценных бумаг".

"Мы также вовлекли субъекты Российской Федерации в эту работу, провели определенный опрос и увидели, что со стороны субъектов есть тоже заинтересованность в этой теме, есть компании, в наших регионах, которые заинтересованы в размещениях. И я думаю, что здесь мы будем дальше работать, в первую очередь оглядываясь на опыт Индии", - заявил Чебесков.

Он добавил, что Индия пошла по направлению размещения региональных компаний, что позволило очень сильно увеличить размер и масштаб их фондового рынка. Замминистра также сообщил, что Россия ведет работу по интеграции финансовой инфраструктуры с партнерами из ЕАЭС и дальнего зарубежья для создания независимой площадки для движения капитала.