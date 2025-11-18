Новый плацкарт у РЖД появится в 2027 году

В модели увеличится длина и ширина спальных мест, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новые плацкартные вагоны с более длинными и широкими полками появятся у РЖД в 2027 году. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников на форуме "Транспорт России".

"В 2027 году уже будет "Российскими железными дорогами" приобретаться этот вагон, и, конечно, работать на самых востребованных направлениях", - уточнил Колесников.

По его словам, компания планирует завершить сертификацию этого вагона в 2026 году.

Колесников сообщил, что в новом плацкарте будет установлена уникальная система кондиционирования в тропическом исполнении.

В новой модели увеличится длина и ширина спальных мест: поперечные полки станут на 14 см длиннее и на 3 см шире, размеры боковых полок изменятся на 10 см и 4 см соответственно.

"Будущий плацкартный вагон, выполненный в габарите Т, станет шире и длиннее существующего плацкартного вагона, кроме того, увеличится длина пассажирского салона. За счет этого появится еще один отсек на 4 места и вместимость каждого вагона возрастет с 54 до 58 мест", - сообщили в РЖД.

Каждое спальное место будет оборудовано индивидуальными шторками, столиками для пассажиров верхних и нижних полок, светильниками и розетками USB и 220В. В новом вагоне также будут две санитарные комнаты и отдельная душевая.

В 2025 году они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.

