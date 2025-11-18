Робопсов будут использовать для проверки состояния российских поездов

Ространснадзор планирует использовать результаты проверок роботами составов для принятия решения об их допуске к работе, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ространснадзор планирует использовать результаты проверок биоформными роботами железнодорожных составов при мониторинге состояния поездов для принятия решения об их допуске к работе, сообщили ТАСС в ведомстве.

Робопса для работ на железной дороге представили на форуме "Транспорт России", открывшемся во вторник в московском Гостином дворе. Научно-исследовательский институт "НИИАС" холдинга "Российские железные дороги" проводит тестирование биоморфных роботов для работы на железной дороге - их планируется использовать на участках, потенциально опасных для людей, в том числе для диагностики состояния подвижного состава.

Ространснадзор будет получать информацию в рамках соглашения об информационном взаимодействии с ОАО "РЖД". Использование роботов позволит упростить работу инспекторов, отметили в ведомстве.

"Результаты данной работы могут применяться сотрудниками Госжелдорнадзора для проведения дистанционного мониторинга состояния подвижного состава при допуске на инфраструктуру. В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства при выявлении нарушений сотрудниками Госжелдорнадзора в адрес ответственного субъекта железнодорожного транспорта может быть объявлено предостережение", - отметили в ведомстве.

Робопсы оснащены камерами, лидарами, а также искусственным интеллектом, которые позволят оперативно, достоверно и беспристрастно определять неисправности.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.