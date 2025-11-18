В РФ за девять месяцев снизилась выработка электроэнергии возобновляемыми источниками

Показатели упали на 2,7%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками энергии за январь - сентябрь 2025 года снизилась на 2,7%, до 10,7 млрд кВт⋅ч. Это следует из информационного обзора рынка, подготовленного Ассоциацией развития возобновляемой энергетики.

"По состоянию на 01.10.2025 накопленным итогом с начала 2025 года объем выработки электроэнергии всеми объектами ВИЭ-генерации в России составил 10,7 млрд кВт⋅ч. Доля ВИЭ в объеме потребления электроэнергии в целом по энергосистеме России - 1,25%", - говорится в материале.

Из отчета за 2024 год следует, что за девять месяцев 2024 года объем выработки электроэнергии объектами ВИЭ достигал 11 млрд кВт⋅ч. Доля возобновляемой энергетики в потреблении практически не изменилась и составляла 1,26%.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода.