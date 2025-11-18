Греф считает, что ИИ начал вытеснять юристов

Поэтому такие люди иногда выбирают "скользкую дорожку" аферистов, заявил глава Сбербанка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта привело к тому, что с рынка вытесняются юристы. В результате такие люди иногда начинают выбирать "скользкую дорожку" аферистов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на конференции Банка России "Фокус на клиента".

"Вот эти юристы-аферисты. У нас места для юристов все меньше и меньше. Видимо, они начинают выбирать такую скользкую дорожку. Искусственный интеллект их вытесняет, у них явное перепроизводство. Поэтому они начинают заниматься вот этими всеми неблаговидными вещами", - сказал он.

При этом Греф подчеркнул, что на финансовом рынке идет серьезная конкуренция за клиентов и сильные игроки уже не будут опускаться ниже тех стандартов, которые сами же и задали. "Такой репутационный удар не выдержит никто", - добавил он.