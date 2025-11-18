Глава ЦБ: цена на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты

Эльвира Набиуллина отметила, что иначе сложно отследить злоупотребления

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги - это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее", - отметила она.