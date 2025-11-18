Мишустин: прогнозируется, что доля ШОС в глобальном ВВП вырастет до 35%

Премьер-министр РФ отметил, что доля участников организации в глобальном ВВП уже достигла трети

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прогнозы говорят об увеличении доли участников ШОС в глобальном ВВП по итогам 2025 года до 35%. Об этом заявил в ходе заседания Совета глав правительств ШОС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По итогам текущего года, согласно прогнозам, она [доля участников ШОС в глобальном ВВП] вырастет еще больше - до 35%", - указал председатель правительства, отметив, что доля участников организации в глобальном ВВП достигла трети.