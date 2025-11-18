Мишустин: потенциал ШОС надо использовать с максимальной отдачей

Премьер-министр РФ также отметил, что в ходе российского председательства в СГП ШОС "основной упор сделали на дальнейшее продвижение торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. География Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) охватывает практически всю Евразию, этот потенциал необходимо использовать с максимальной отдачей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран ШОС (СГП ШОС) на площадке Национального центра "Россия".

"География нашей организации охватывает практически всю Евразию", - указал он. "Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал - для повышения благосостояния граждан наших государств", - подчеркнул Мишустин, отметив, что именно на этой задаче был сделан акцент в ходе российского председательства в СГП ШОС.

"Основной упор сделали на дальнейшее продвижение торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации", - сказал премьер-министр РФ, отметив активное включение в работу делового и молодежного советов, межбанковского объединения, Форума глав регионов и других совместных структур.