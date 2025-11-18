В РФ не менее 85% всех пунктов пропуска будет в нормативном состоянии к 2030 году

Важно также увеличить в 1,5 раза объем перевозок по международным транспортным коридорам, отметил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Не менее 85% всех пунктов пропуска в России будет приведено в нормативное состояние к 2030 году, параллельно планируется модернизировать все 87 приоритетных пунктов пропуска, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов на сессии форума "Транспорт России".

"Ключевые задачи наши к 2030 году. Здесь две задачи, которые поставил президент страны. Первая, в рамках которой мы осуществляем свою деятельность, - это увеличение в 1,5 раза объема перевозок по международным транспортным коридорам. И в рамках этой задачи мы завершим к 2030 году модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска и обеспечим в нормативном состоянии к 2030 году не менее 85% всех пунктов пропуска", - сказал он.

"Но и отдельная задача - это обеспечение времени прохождения пункта пропуска грузовых транспортных средств до 10 минут. Здесь этот показатель будет в 55 пунктов пропуска автомобильных, оснащенных к 2030 году" - добавил Иванов.

По его словам, к концу 2025 года 71% российских пунктов пропуска должны быть приведены в нормативное состояние.

Говоря о динамике пропуска грузовых транспортных средств, замглавы Минтранса уточнил, что в 2025 году на границе с Китаем отмечен прирост на 22% по отношению к 2024 году, на границе с Азербайджаном - увеличение на 14%.

Он также подчеркнул, что за девять месяцев 2025 года пять пунктов пропуска были обустроены на административных границах с новыми регионами.

"По увеличению пропускных способностей отражу, что мы к 2030 году на нашей приоритетной границе в направлении южном и восточном обеспечим следующее увеличение пропускных способностей: на границе с Китаем - не менее чем в три раза по отношению к существующим показателям; Монголия - почти в пять раз увеличение; и граница с Казахстаном и Азербайджаном - прирастет более чем в два раза к текущим показателям", - заключил Иванов.

