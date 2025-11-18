ЦБ: жалоб на навязывание услуг становится меньше

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что практически исчез мисселинг

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество жалоб на навязывание услуг уменьшается, также практически исчез мисселинг. Об этом журналистам в рамках конференции ЦБ "Фокус на клиента" заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Я скажу так. Количество жалоб уменьшается по той тематике, которая несколько лет была токсичной, это навязывание, практически исчез мисселинг, надеемся, навсегда, но будем за этим внимательно следить, потому что видим риски по мере снижения ставок по депозитам, (может - прим. ТАСС) вернуться аппетит продажи не депозитных продуктов под видом депозитов", - отметил он.