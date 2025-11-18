В России запустили счетчик пробега беспилотных грузовиков

Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что запуск счетчика позволит повысить доверие общества к внедряемому инновационному транспорту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ и АО "ГЛОНАСС" запустили счетчик данных о фактическом пробеге грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 "Нева" и ЦКАД, сообщили в ведомстве и компании.

Пройденный километраж беспилотных грузовиков составляет более 10 млн км, количество подключенных к единой системе идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" беспилотных грузовиков превышает 60 единиц.

Статистику в онлайн-режиме собирает единая система идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин отметил, что запуск счетчика позволит повысить доверие общества к внедряемому инновационному транспорту. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич добавил, что планируется подключение беспилотных грузовиков, ездящих на трассе М-4 "Дон" в рамках второго аналогичного экспериментально-правового режима.

Беспилотные грузовые перевозки на трассе М-11 "Нева" проводятся в рамках экспериментального правового режима, начавшегося в 2022 году для проекта "Беспилотные логистические коридоры". В прошлом году его расширили на ЦКАД и М-12 "Восток". Правительство России продлило срок эксперимента до 12 ноября 2028 года.