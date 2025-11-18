В Петербурге вырастет стоимость патента для трудовых мигрантов

В 2026 году патент будет стоить 8 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Патент для трудовых мигрантов в 2026 году будет стоить 8 тыс. рублей, сообщила пресс-служба городского парламента. В настоящее время его стоимость составляет 6 тыс. рублей.

"Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году вырастет до 8 тыс. рублей. Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента сегодня поддержал внесенный губернатором города законопроект о повышении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Санкт-Петербурге до 2,3457659. Это одна из ключевых составляющих формулы, которая позволяет регулировать размер фиксированного авансового платежа - патента, с учетом особенностей каждого из субъектов РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Петербурге стоимость патента растет с 2018 года, в соответствии с общим уровнем зарплат в городе. По расчетам авторов законопроекта предложенные изменения позволят привлечь в бюджет Петербурга не менее 11 млрд рублей. Одновременно с Петербургом поднять соответствующую стоимость патента для иностранных рабочих до 8 тыс. рублей планирует и Ленинградская область.