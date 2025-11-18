Max заблокировал около 132 тыс. аккаунтов мошенников за все время его работы

Вице-президент VK Фарит Хуснояров отметил, что находил форумы мошенников, на которых они отзывались о платформе как о крайне тяжелом месте для своей работы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 132 тыс. аккаунтов мошенников было заблокировано в национальном мессенджере Max с момента его запуска. Об этом ТАСС в рамках форума "Цифровые решения" рассказал вице-президент VK Фарит Хуснояров.

"Всего нами заблокировано с момента старта 132 тыс. аккаунтов мошенников. То есть мошенников наша платформа тоже привлекает. Они активно пытаются создавать аккаунты и, соответственно, как-то взаимодействовать с нашими пользователями. В среднем мы блокируем мошенников за несколько секунд", - рассказал он.

Хуснояров поделился, что находил некоторые форумы, где происходит общение мошенников, и они отзывались о платформе как очень крайне тяжелой платформе для проведения мошеннических действий. "Мы также внедрили режим повышенной безопасности, который недоступен в других мессенджерах. Это набор предустановленных настроек, позволяющий активировать все необходимые функции безопасности без глубокого изучения каждой отдельной опции. В результате вы получаете полную защиту: никто, кого нет в вашем списке контактов и кого вы не знаете, не сможет вам написать или позвонить. Таким образом, вы оказываетесь в безопасной среде", - добавил он.