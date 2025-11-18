В РФ создали решение для бизнеса по управлению связью в устройствах без замены sim-карт

Мультиоператорское решение IoT Hub предоставляет компаниям возможность ускорить масштабирование и минимизировать расходы на процессы организации и поддержания связи

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "СберМобайл" и "А1 Системс" создали IoT Hub, который позволяет компаниям управлять связью в устройствах без необходимости менять sim-карты. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"СберМобайл" и "А1 Системс" совместно представили мультиоператорское решение IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, которое позволяет компаниям менять оператора связи и управлять подключениями дистанционно - без замены sim-карт и физического доступа к устройству. "Решение создано для бизнеса, развивающего проекты интернета вещей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что разработка предоставляет компаниям возможность ускорить масштабирование и минимизировать расходы на процессы организации и поддержания связи. Также с помощью платформы компании могут централизованно обеспечивать бесперебойную работу сервисов даже в удаленных местах.

"Все операции выполняются в защищенном контуре с использованием российских программных решений. Это гарантирует безопасность данных и автономность от иностранных платформ. По оценке экспертов компаний, внедрение решения позволит убрать затраты на логистику sim-карт, ускорить развертывание проектов на 60% и повысить доступность сервисов на 90%", - добавили в пресс-службе.