Ростех начнет испытания трактора с автопилотом в 2026 году

Автопилот "Мещера" разработали на базе военных технологий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех, презентовавший на открывшейся международной выставке "Югагро" автопилот "Мещера" для сельскохозяйственной техники, разработанный на базе военных технологий, приступит к его испытаниям на тракторах в первой половине 2026 года. Об этом ТАСС заявил на площадке выставки официальный представитель разработчиков.

Во вторник в ходе выставки разработчики впервые представили систему автоматизации техники "Мещера" для агропромышленного комплекса.

Как заявляют авторы, разработка позволит механизаторам в автоматическом режиме управлять трактором или комбайном, снижая затраты и повышая эффективность сельхозработ. Автопилот "Мещера" презентован в экспозиции агротехнического холдинга "Бизон".

"Мы осваиваем новое гражданское направление - автоматизацию сельскохозяйственной техники. Фактически "Мещера" - это трансфер военных технологий в гражданский сектор, в основе данного автопилота заложены системные решения программно-аппаратного комплекса "Прометей". В первой половине следующего года возможности системы "Мещера" будут впервые испытаны на тракторе для агропромышленного комплекса", - сообщил собеседник.

По его словам, "Мещера" состоит из рулевого и антенного блоков и планшета. В разработку внедрены решения на базе системы высокоточного позиционирования и нивелирования "Филин", что позволяет точно определять местоположение и направление движения техники. Автопилот помогает уменьшить количество холостых пробегов, построить точную траекторию, сократить затраты и повысить общую производительность. Важным преимуществом является совместимость системы c широким спектром сельскохозяйственной техники, включая тракторы, комбайны и другие машины.

ВНИИ "Сигнал" на протяжении 50 лет занимаются системами автономной наземной навигации. Холдинг "Высокоточные комплексы" внедряет военные технологии по роботизации и автоматизации техники в гражданский сектор. Изначально разработанный программно-аппаратный комплекс "Прометей" позволил сделать беспилотной боевую машину пехоты БМП-3 и другие виды военной техники.

Одним из первых примеров двойного назначения "Прометея" стала машина гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель", которая используется для разминирования объектов в регионах, вернувшихся в состав РФ по итогам проведения референдумов. Также разработан автоматизированный комплекс пожаротушения АНТ 1000 ПМ, успешно прошедший ряд испытаний, такие же технологии используются в многофункциональных роботизированных колесных платформах "Депеша", которые способны перевозить грузы и эвакуировать людей. Также высокоавтоматизированные технологии внедрены при строительстве дорог: автономные катки и асфальтоукладчики на базе "Прометея" были продемонстрированы в октябре 2025 года на выставке "Дорога-2025".

О выставке

В Краснодаре открылась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "ЮГАГРО". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран мира, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и других. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.