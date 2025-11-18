В России работают над локализацией автомобильных подушек безопасности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские компании ведут работу по локализации производства автомобильных подушек безопасности, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме "Транспорт России".

"Если говорить про автомобильный транспорт, на сегодняшний момент мы из тех систем автомобильных, которые повсеместно сегодня используются, еще пока не освоили подушки безопасности, над этим сейчас работаем. А если говорить по всем остальным системам, включая АБС, ЕSI, все другие системы автомобиля, то на сегодняшний момент отечественные производители успешно и с хорошим качеством все эти системы воспроизводят", - рассказал Шпак.

По его словам, остались нерешенные задачи в части оборудования для повышения уровня автономности и беспилотности - это радары и лидары. "Но мы в этом направлении двигаемся", - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что самым локализованным видом транспорта является железнодорожный. "На сегодняшний момент мы обладаем всем необходимым спектром технологий для того, чтобы все решения, которые использует российский подвижной состав, были российскими", - считает Шпак.

В целом, по его словам, доля электроники в транспорте растет и сейчас составляет от 30% до 50% в стоимости автомобиля. "То же самое касается подвижного состава на железной дороге, то же самое касается самолетов. То есть, по факту, наш сегодняшний транспорт уже начинает превращаться в некий, если хотите, смартфон, компьютер, но на колесах или на крыльях. В зависимости от того, какая среда для него является главной для его передвижения и перемещения", - добавил замминистр.

