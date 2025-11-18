Левитин: сборы с автовыбросов могут стать источником развития речного транспорта

По словам советника президента РФ, если на развитие инфраструктуры речных перевозок направить средства из сборов за выбросы автомобильного транспорта, то грузоотправители смогут получить необходимую услугу на более чистом и дешевом виде транспорта

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Профинансировать развитие российских водных путей возможно с помощью платы за выбросы автотраспорта. Об этом рассказал в ходе XIX Международного форума "Транспорт России" советник президента РФ, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

По словам Левитина, если на развитие инфраструктуры речных перевозок направить средства из сборов за выбросы автомобильного транспорта, то грузоотправители смогут получить необходимую услугу на более чистом и дешевом виде транспорта. "Вот эти выбросы от автомобильного транспорта, надо их отдать тогда на "речку". Так и сформируется источник (для финансирования развития - прим. ТАСС). По-другому не будет", - отметил Левитин.

Советник президента РФ напомнил, что задачу приведения в порядок автодорог в России удалось решить за счет создания дорожных фондов, объем которых достиг уже 3 трлн рублей. Однако автодороги теперь отнимают грузовую базу и у речных путей, и у железной дороги, отметил Левитин. При этом автомобильный транспорт - самый большой загрязнитель с точки зрения выбросов.

Руководитель Российской палаты судоходства Алексей Клявин добавил, что основное преимущество внутреннего водного транспорта - это возможность перевозки больших объемов грузов на большие расстояния при самых низких расходах федерального бюджета среди всех видов транспорта на развитие и содержание инфраструктуры в расчете на единицу грузовой работы.

Но, несмотря на целый ряд системных мер, принятых с начала 90-х годов, внутренний водный транспорт утрачивает свои позиции на фоне роста общего грузооборота, сказал Клявин. "За последние 12 лет объем перевозок и грузооборота на внутреннем водном транспорте сократился практически на треть. А по сравнению с 90-м годом падение составило более чем в 4-5 раз", - подчеркнул он.

По словам Клявина, для реального движения вперед первостепенное значение имеют качественные параметры внутренних водных путей, в первую очередь это глубины, устойчивая и безопасная работа судоходных гидротехнических сооружений. "Если перевести это в автомобильные термины - нужна "дорога". Это ключ к тому, чтобы развивать внутренний водный транспорт", - отметил Клявин. Инструменты для эффективной и безопасной эксплуатации водного транспорта есть, но необходимо их финансовое наполнение, добавил он.

