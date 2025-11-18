Левитин: сборы с автовыбросов могут стать источником развития речного транспорта
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Профинансировать развитие российских водных путей возможно с помощью платы за выбросы автотраспорта. Об этом рассказал в ходе XIX Международного форума "Транспорт России" советник президента РФ, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.
По словам Левитина, если на развитие инфраструктуры речных перевозок направить средства из сборов за выбросы автомобильного транспорта, то грузоотправители смогут получить необходимую услугу на более чистом и дешевом виде транспорта. "Вот эти выбросы от автомобильного транспорта, надо их отдать тогда на "речку". Так и сформируется источник (для финансирования развития - прим. ТАСС). По-другому не будет", - отметил Левитин.
Советник президента РФ напомнил, что задачу приведения в порядок автодорог в России удалось решить за счет создания дорожных фондов, объем которых достиг уже 3 трлн рублей. Однако автодороги теперь отнимают грузовую базу и у речных путей, и у железной дороги, отметил Левитин. При этом автомобильный транспорт - самый большой загрязнитель с точки зрения выбросов.
Руководитель Российской палаты судоходства Алексей Клявин добавил, что основное преимущество внутреннего водного транспорта - это возможность перевозки больших объемов грузов на большие расстояния при самых низких расходах федерального бюджета среди всех видов транспорта на развитие и содержание инфраструктуры в расчете на единицу грузовой работы.
Но, несмотря на целый ряд системных мер, принятых с начала 90-х годов, внутренний водный транспорт утрачивает свои позиции на фоне роста общего грузооборота, сказал Клявин. "За последние 12 лет объем перевозок и грузооборота на внутреннем водном транспорте сократился практически на треть. А по сравнению с 90-м годом падение составило более чем в 4-5 раз", - подчеркнул он.
По словам Клявина, для реального движения вперед первостепенное значение имеют качественные параметры внутренних водных путей, в первую очередь это глубины, устойчивая и безопасная работа судоходных гидротехнических сооружений. "Если перевести это в автомобильные термины - нужна "дорога". Это ключ к тому, чтобы развивать внутренний водный транспорт", - отметил Клявин. Инструменты для эффективной и безопасной эксплуатации водного транспорта есть, но необходимо их финансовое наполнение, добавил он.
