Стоимость учебно-тренировочного самолета Tango может составить 100 млн рублей

Поставки серийных самолетов учебным заведениям запланированы на 2027 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Поставки учебным заведениям серийных легкомоторных учебно-тренировочных самолетов Tango, разработанных S7 Group, запланированы на 2027 год. Ориентировочная стоимость самолета - 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В настоящее время воздушное судно проходит заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем. Поставки серийных самолетов учебным заведениям запланированы на 2027 год", - отметили в S7.

Проектирование двухдвигательной версии самолета, предназначенной для завершающего этапа подготовки пилотов и обеспечения учебных заведений гражданской авиации современной техникой, начнется в 2026 году.

Как говорится в сообщении авиакомпании, Tango станет полностью российским воздушным судном: оно оснащается отечественным двигателем "Лидер" АПД-520 мощностью 200 л. с., который проходит заводские испытания. Планер самолета изготовлен из углеволокна производства предприятия "Композитный дивизион Росатома" (входит в Росатом). Разработка ведется в кооперации с подразделениями НИЦ "Институт им. М.Е. Жуковского", а облик самолета сформирован с учетом требований РУТ МИИТ при участии специалистов Минтранса РФ и Росавиации.