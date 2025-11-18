ЦБ заявил о росте индивидуальных инвестиционных счетов до 6,3 млн в III квартале

Чистый приток средств на такие счета составил 59 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России в III квартале 2025 года увеличилось на 72 тыс. и достигло 6,3 млн. Чистый приток средств на такие счета составил 59 млрд рублей, что стало максимальным показателем с начала года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

В пресс-службе отметили, что рост портфелей на ИИС обеспечили повышенные взносы клиентов и положительная переоценка российских облигаций. Объем активов на счетах вырос до 753 млрд рублей, увеличившись на 11% за квартал и на 44% в годовом выражении. Средний размер брокерского ИИС поднялся с 105 тыс. до 116 тыс. рублей, в сегменте доверительного управления показатель вырос до 227 тыс. рублей.

Как указывается в сообщении регулятора, в III квартале инвесторы продолжили открывать новые счета: у брокеров было открыто около 174 тыс. ИИС и закрыто 88 тыс. В сегменте доверительного управления количество счетов сократилось: открыто около 1 тыс., закрыто почти 11 тыс.

В ЦБ пояснили, что снижение доходности альтернативных инструментов, включая банковские вклады, привело к росту интереса к ИИС. Максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках в III квартале снизилась с 18,3% до 15,6% годовых вслед за постепенным снижением ключевой ставки.

В пресс-службе добавили, что растет интерес к единственному на рынке открытому ПИФ с налоговыми льготами ИИС, сформированному в II квартале. Число владельцев паев превысило 2 тыс. человек, стоимость чистых активов достигла 3,8 млрд рублей. Основные вложения фонда приходятся на корпоративные облигации российских эмитентов.

Согласно материалам регулятора, инвесторы в III квартале активнее наращивали вложения в облигации, тогда как интерес к акциям снижался.