В Москве 13 декабря пройдет финал "Битвы роботов"

Состязание пройдет в манеже кинопарка "Москино", где сразятся 32 команды, прошедшие отборочные туры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Финал третьего сезона международного чемпионата "Битва роботов" состоится 13 декабря в Москве. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"13 декабря в Москве состоится финал "Битвы роботов" - международного чемпионата, где встречаются профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники со всего мира. В поединках сойдутся команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса", - рассказали в министерстве.

Состязание пройдет в манеже кинопарка "Москино", где сразятся 32 команды, прошедшие отборочные туры, а сильнейшие из них встретятся в финальных боях. Участие примут 16 команд с роботами до 110 кг и 16 команд с мини-роботами до 1,5 кг.

Международный чемпионат "Битва роботов" проходит в России с 2023 года при поддержке Минцифры РФ. В ходе соревнований роботы сражаются в поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран.