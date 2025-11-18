Wildberries ответил на слова Грефа о невыплате налогов за счет скидок

В компании отметили, что скидка не является доходом маркетплейса, соответственно, платить с нее налоги невозможно

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Скидка не является доходом торговой площадки, соответственно, платить с нее налоги невозможно, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что, по расчетам банка, маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов за счет своих скидок на 1,5 трлн рублей.

"Мы не понимаем, каким образом авторам заявления представляется возможным платить налоги со скидок, то есть с того дохода, который маркетплейсы фактически не получили. Скидка - это прямая выгода потребителя, которая позволяет ему экономить на товарах, а не доход торговой площадки", - говорится в сообщении.

В РВБ отметили, что скидки предоставляются за счет маркетплейса в рамках программы лояльности с банком и никак не отражаются на доходе, который получит продавец. Скидки делают товары более привлекательными для покупателей, способствуют росту продаж и доходов производителей, а значит, и их налоговой базы.

"Маркетплейсы - одни из крупнейших налогоплательщиков в стране, причем налоговая нагрузка на доход маркетплейсов выше, чем у розничных сетей в офлайне", - добавили в компании.