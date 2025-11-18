Мишустин: принятые на заседании СГП ШОС решения придадут импульс взаимодействию

Премьер-министр РФ отметил, что участники встречи подтвердили настрой на укрепление организации "как ведущего международного объединения" при помощи совместной работы в экономике, торговле, безопасности, гуманитарной сфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Решения, принятые в ходе заседания Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, придадут импульс торгово-экономическому и научно-технологическому взаимодействию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на площадке Национального центра "Россия".

"Уверен, что принятые нами сегодня решения придадут новый импульс наращиванию торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, создадут благоприятные условия для запуска новых совместных проектов в интересах развития национальных экономик и повышения благосостояния наших граждан", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что участники встречи подтвердили настрой на укрепление ШОС "как ведущего международного объединения" при помощи совместной работы в экономике, торговле, безопасности, гуманитарной сфере.