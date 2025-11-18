ЦБ Нидерландов заявил о риске финансовых потрясений

Новый глава регулятора Олаф Слейпен назвал одной из ключевых угроз стремительный рост госдолга в ЕС

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 18 ноября. /ТАСС/. Риск финансовых потрясений в Нидерландах возрос на фоне геополитической напряженности, увеличения госдолга и неопределенности на фондовых рынках. Об этом заявил новый директор Центрального банка Нидерландов (DNB) Олаф Слейпен.

"Развитие экономики стало гораздо менее стабильным. Поэтому вопрос уже не в том, произойдут ли экономические потрясения, а в том, где и когда они случатся", - указал он в ходе презентации отчета DNB "Обзор финансовой стабильности", выпускаемого каждые полгода. На этом фоне Слейпен настоятельно порекомендовал властям королевства подготовиться к возможным "черным лебедям" в финансовой сфере.

По словам директора DNB, "раскол мира на противоборствующие блоки" осложняет финансовое регулирование и бьет по национальным экономикам. "Почти все кризисы в настоящее время носят глобальный характер, и в такие моменты необходимо совместное обсуждение. А сейчас сотрудничество стран крайне затруднено", - отметил он.

Одной из ключевых угроз Слейпен назвал стремительный рост государственного долга в ЕС. "Как глава регулятора, я крайне обеспокоен этим", - заявил он. Особую тревогу, по словам главы DNB, вызывает положение во Франции, где госдолг достиг 116% ВВП при дефиците 5,5%. Кроме того, Слейпен подчеркнул, что давление на экономику ЕС увеличивает намерение европейских стран наращивать военные расходы.

В отличие от своего предшественника Клааса Кнота, Слейпен не поддержал идею неограниченной эмиссии общеевропейских облигаций. "Если такие бумаги выпускать без ограничений, ни к чему хорошему это не приведет", - заявил он. По словам главы нидерландского ЦБ, ключевым условием для выпуска евробондов должен стать низкий госдолг стран ЕС.

Особое внимание Слейпен обратил также на существующий риск обвала на биржах. "Очень часто образование "пузыря" на бирже невозможно предсказать", - заявил он, признавая, что угроза биржевого обвала в расчетах DNB может быть недооценена.

Новый глава ЦБ Нидерландов

Слейпен возглавил DNB 1 июля 2025 года, сменив Клааса Кнота после утверждения его кандидатуры королевским указом. До этого он входил в Исполнительный совет ЦБ, курируя направления монетарной политики, финансовой стабильности и анализа рисков.

Публикуемый регулятором дважды в год отчет "Обзор финансовой стабильности" представляет собой системный анализ уязвимостей национальной экономики и финансового сектора, включая состояние банков, страховых компаний и пенсионных фондов, а также сценарии возможных шоков и их последствий для финансовой системы.