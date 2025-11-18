РЖД начнут применять биометрию при посадке в поезд в начале 2026 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. РЖД планируют начать использовать биометрию при посадке в поезд в начале 2026 года на скоростных направлениях между Москвой и Иваново и Нижним Новгородом, сообщил замглавы компании Иван Колесников журналистам на форуме "Транспорт России".

"В самое ближайшее время. Это направление - Иваново и, возможно, в Нижний Новгород. Это начало следующего года", - сказал он.

Колесников уточнил, что технология будет применяться на поездах, которые обслуживаются дирекцией скоростных сообщений. "Все эти решения находятся сейчас в активной проработке", - добавил он.

Пилотный запуск посадки в поезд по биометрии намечен на 2026 год и сначала охватит только часть маршрутов. Как ранее сообщили ТАСС в Минтрансе, тестирование этого способа уже идет - сейчас он проходит обкатку.

Сервис посадки на поезд без паспорта будет работать через Единую биометрическую систему. Чтобы воспользоваться им, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и дать согласие на обработку данных. Биометрия станет альтернативой предъявлению документов при посадке. При этом пассажир всегда сможет сам выбрать, как подтверждать личность - по паспорту или по биометрии.

