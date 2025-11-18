Цена бензина на бирже продолжила снижение

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах продолжила снижаться и упала почти на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах составила 60,638 тыс. рублей за тонну (-1,9%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 1,6%, до 71,079 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день упала на 0,85% и составила 58,711 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля снизилась на 2,08%, до 56,129 тыс. рублей за тонну, цена зимнего дизеля выросла на 0,95%, до 74,733 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 1,12%, до 19,665 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день не изменилась и составила 79,699 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов прибавила 0,76%, до 20,229 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).