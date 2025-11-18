Ректор МФТИ: ИИ-технологии станут ключевой производительной силой будущего

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) станут ключевой производительной силой будущего. Об этом ТАСС заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов по итогам выступления на межсессионном заседании Комиссии ООН по науке и технике в целях развития.

По его словам, в России при активном участии МФТИ эти технологии "уже трансформируют важнейшие отрасли - от розничной торговли и промышленности до здравоохранения и финансов". В этой связи Ливанов выступил за развитие всеобъемлющего партнерства в сфере ИИ, что позволит развивающимся странам создать "собственные прорывные преимущества" вместо "догоняющего развития". При этом находящийся под его руководством университет готов "оказывать этому всяческое содействие".

"Высокий уровень компетенций МФТИ в области искусственного интеллекта подтверждается реализацией крупных международных проектов - от комплекса мониторинга для Северного морского пути до системы оптимизации расписания железнодорожного транспорта Казахстана "Прогноз" и других", - подчеркнул ректор. Он отметил, что вверенный ему ВУЗ "успешно экспортирует свои знания и технологии". Так, в Университете Халифы в ОАЭ под руководством российских ученых "была создана команда по разработке антропоморфной робототехники, которая уже вошла в число лидеров на международных соревнованиях по робототехнике", добавил Ливанов.