В Казани несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты из-за тумана

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько самолетов, следовавших в аэропорт Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в районе аэропорта Казань (туман, видимость менее 200 м) по решению экипажей несколько бортов, направляющихся в аэропорт, ушли на запасные аэродромы", - отметили в пресс-службе.

Рейсы из Шарм-эш-Шейха и Душанбе были перенаправлены в Нижний Новгород, а два рейса из московского аэропорта Шереметьево - в Ульяновск и Чебоксары.

"С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - добавили в аэропорту. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка.