ГД одобрила в II чтении особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. Документ был внесен правительством РФ и является частью бюджетного пакета законопроектов.

В частности, на 2026 год продлевается право правительства РФ принимать решения о предоставлении госкредитов, которые не предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Эти кредиты будут выдаваться в рамках общего объема средств федерального бюджета или за счет уменьшения остатков бюджета, образовавшихся на начало 2026 года. Также продлевается возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам в случае софинансирования, включая полное покрытие расходных обязательств субъектов РФ, связанных с оказанием медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам СВО.

До 1 февраля 2029 года продлевается действие положений о направлении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. При этом предусматривается исключение в отношении капитализированных процентов по договорам о размещении средств ФНБ на субординированных депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и кредитных организациях. Определяются виды финансовых активов, в которые могут размещаться в 2026 году средства ФНБ - речь идет в том числе об иностранной валюте.

Устанавливается, что после принятия в 2026 году правительством РФ решения о передаче госкорпорации (госкомпании) в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ и иного имущества, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, госкорпорацией (госкомпанией) обеспечивается перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданных активов, определенной на основании отчета независимого оценщика при отчуждении активов из федеральной собственности, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления активов в собственность компании.

Списание бюджетных кредитов

Правительству РФ предоставляется право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности субъектов РФ перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года - такое списание будет возможным только при условии целевого использования высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

На 2026-2030 годы предусмотрена возможность установления уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета, который не будет превышать 99% для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования ряда расходных обязательств, - это касается строительства объектов региональной и муниципальной собственности, включенных в программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, в 2026 году предусмотрено проведение на территориях Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа эксперимента по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады в кредитных организациях для определения права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Поправки ко второму чтению

Принятыми поправками определяется порядок истребования дивидендов, не выплаченных держателям ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также держателям ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций международных компаний.

Как пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, законопроект дополнен поправками, в частности, об увеличении с 1 января 2026 года с 50 тыс. руб. до 1 млн руб. размера не подлежащей обложению страховыми взносами по несчастным случаям материальной помощи родителям в течение первого года после рождения ребенка и о снятии с финансово устойчивых регионов ограничений уровня дефицита и доли рыночной задолженности в случае снижения собственных доходов за 9 месяцев 2025 года или по итогам 2025 года.