На заседании Совета глав правительств ШОС принято совместное коммюнике

Председательство переходит к Таджикистану

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (СГП) стран объединения.

Заседание стало завершающим мероприятием председательства России в СГП ШОС в 2024-2025 годах, теперь председательство переходит к Таджикистану.

Главы правительств обсудили широкий спектр вопросов, включая расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие в сферах цифровой экономики, энергетики, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи.

Как отметил в завершение заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин, принятые 18 ноября решения придадут импульс торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству в рамках ШОС, а также создадут благоприятные условия для запуска новых совместных проектов.

