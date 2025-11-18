Госдума одобрила в II чтении поправки в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ, включенные в "бюджетный пакет" вместе с бюджетом на 2026-2028 годы и налоговыми изменениями. Документ инициирован правительством РФ.

Муниципалитетам и регионам предлагается дать право устанавливать случаи осуществления казначейского обслуживания операций со средствами, предоставляемыми из бюджетов субъектов РФ гражданам, индивидуальным предпринимателям, компаниям - производителям товаров, работ, услуг. В отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения уточняются нормы в части сохранения зачисления в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД по делам, рассмотренным судами и комиссиями по делам несовершеннолетних на основании материалов, представленных органами прокуратуры, исполнительными органами субъектов РФ.

Также поправками предлагается выделить калийные соли в отдельную категорию поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по аналогии с иными видами полезных ископаемых, в отношении которых вводились или повышались ставки налога, вводилась привязка к рыночным ценам на ресурсы. Кроме того, налог на игорный бизнес будет исключен из состава региональных налогов - он будет зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. Сохраняется возможность размещения собственных средств бюджета субъекта РФ, которые не являются средствами бюджетных кредитов, на банковских депозитах, а также ограничить размещение средств бюджетных кредитов на банковских депозитах в целях обеспечения их целевого характера.

Кроме того, с учетом высоких ценовых рисков предлагается внести изменения, касающиеся снижения базовой цены на нефть поэтапно с 2026 года на $1 доллар в год - до $55 за баррель к 2030 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года (синхронизировав с ежегодной индексацией базовой экспортной цены на газ природный). Такой подход, с одной стороны, позволит укрепить устойчивость бюджета, а с другой - не потребует болезненного резкого сокращения расходов, указывают в правительстве.

Кроме того, в связи с продолжением в 2026-2030 годах реализации национальных проектов, определенных указом президента, предлагается закрепить на постоянной основе возможность оперативного перераспределения средств бюджета на цели, связанные с финансовым обеспечением реализации нацпроектов. Предусматривается закрепление на постоянной основе возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований для финансового обеспечения мероприятий, направленных на сохранение устойчивого выполнения государством своих функций при наступлении обстоятельств экстраординарного характера (пандемия, угроза агрессии против РФ, объявление состояния войны и тому подобные обстоятельства), путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете.

Поправки ко второму чтению

Согласно поправкам, поступления от технологического сбора будут направляться на реализацию мер поддержки и финансовое обеспечение мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности. Определяются случаи, при которых правительство РФ может принимать решение об использовании средств резервного фонда правительства РФ для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Как пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, ко второму чтению уточняется, что в фонд "Круг добра" направляются дополнительные доходы от 2% НДФЛ с доходов свыше 5 млн рублей в год при превышении фактических доходов над прогнозными.

Также предусматривается, что объем средств резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, направляемых на финансовое обеспечение расходов на предупреждение возникновения и развития ЧС, проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не может быть менее 0,1% утвержденного законами о бюджетах субъектов РФ объема налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной финансовый год.

Кроме того, поправками регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. В законе "О полиции" устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Эта информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит правительство РФ.