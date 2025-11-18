АКИТ оценила слова Грефа о неуплате маркетплейсами налогов из-за скидок

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Изменение политики применения скидок требует серьезной экспертной проработки. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Вводить ограничения в одном сегменте экономики и оставить возможности давать скидки во всех других требует серьезной большой экспертной проработки. Кажется, это в целом неправильный путь", - подчеркнул он.

Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф на конференции ЦБ "Фокус на клиента" заявил, что маркетплейсы в 2025 году не доплатили налогов за счет своих скидок на 1,5 трлн рублей. По его словам, рынок маркетплейсов не урегулирован, и эти площадки фактически остаются вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.

Как отметил Соколов, все участники АКИТ - добросовестные налогоплательщики. На данный момент всем рынком, включая маркетплейсы, ведется большая совместная работа с правительством над модернизацией фискальной и конкурентной среды, чтобы она соответствовала реалиям цифровой экономики XXI века.

Президент АКИТ напомнил, что скидки бывают двух видов - скидка как инвестиция в цену и скидка при платеже внутри собственной экосистемы через свой кошелек или карту. "Первый тип скидки на цифровых платформах поднимался неоднократно на разных уровнях власти. Даже внутри ассоциации он остается самым горячим и дискуссионным. К единому мнению прийти не удалось. В целом скидки важная составляющая любого бизнеса, это нужно учитывать", - рассказал он.

Соколов выразил надежду, что все участники обсуждения придут к общему подходу без создания дополнительного регулирования, "которое изменит рынок до неузнаваемости в негативном ключе".