Путин: товарооборот России и ШОС достиг $409 млрд

Президент РФ отметил, что большая часть этого показателя обеспечивается за счет сотрудничества с Китаем

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России с государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году достиг $409 млрд и продолжает расти. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями Советов министров стран ШОС в Кремле.

"Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами - участниками ШОС торговый оборот растет", - указал Путин.