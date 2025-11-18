Госдума одобрила в II чтении налоговый законопроект из бюджетного пакета

Комитет ГД по бюджету и налогам рассмотрел 221 поправку к документу

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект из бюджетного пакета, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Планируется, что документ будет рассмотрен в третьем чтении 20 ноября.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел 221 поправку к законопроекту. Была одобрена, в частности, поправка правительства РФ о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала в том числе снижение с 2026 года с 60 миллионов до 10 млн рублей порогового значения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. Согласно принятой поправке, данный порог будет снижаться постепенно: с 2026 года - до 20 млн рублей, с 2027 года - до 15 млн, с 2028 года - до 10 млн.

Кроме того, как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправками будут продлены меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2025 году. Так, льготный порядок по расчету налоговых пеней для организаций будет продлен до конца 2026 года. В поправках также учтены некоторые предложения бизнеса по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, которые позволят устранить выявленные проблемы в правоприменительной практике, сказал Макаров.

Также была принята поправка, которая смягчает условия налогообложения для букмекерских контор, заменив налог со ставок налогом с разницы между ставками и выигрышами в размере 7% вместо 5%.

Согласно принятым поправкам, от налогообложения НДС освобождаются подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. Из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Поправками сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское ПО, а организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов предоставляется возможность учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.

Технологический сбор и ставки НДФЛ для граждан ЕАЭС

Кроме того, во втором чтении законопроекта была принята поправка, выравнивающая ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов России. "В соответствии с нормами статьи 73 договора о ЕАЭС они будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%, а не как у иностранцев в размере 30%", - пояснил ранее статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Помимо этого, Минфин России исключил из поправок в Налоговый кодекс норму о выемке документов при проведении налогового мониторинга.

Ко второму чтению была одобрена норма, которая вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство отдельных видов продукции по перечню и в размерах, утверждаемых правительством РФ. Как пояснил ранее Сазанов, доходы в федеральный бюджет России от технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Также было поддержано продление действия ряда норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения. Норма продлевает действие положений Налогового кодекса, освобождающих от налогообложения или позволяющих применять пониженные ставки налогового источника, которые были установлены положениями приостановленных соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении отдельных видов доходов, рассказал Сазанов.

В целях поддержки граждан поправками ко второму чтению предусмотрены следующие меры: освобождение от НДФЛ доходов участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной выплаты; льготы по транспортному налогу для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы на одно транспортное средство; освобождение физических лиц от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы ЧП, ЧС, КТО, предусматривающие временное отселение жителей. Освобождаются от уплаты пошлины за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, некоторые инвалиды боевых действий, в т.ч. принимавшие участие в СВО.